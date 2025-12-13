Haberler

Malatya'da "huzur 44" uygulaması yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 444 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur 44' uygulamasında, trafik kurallarına uymayan 83 araca ceza kesildi. Uygulama kapsamında 4 bin 161 kişinin genel bilgi taraması yapıldı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Malatya'da 444 personelin katılımıyla "huzur 44" uygulaması gerçekleştirildi, trafik kurallarına uymayan 83 araca idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla dün akşam 13 ilçede eş zamanlı olarak 44 noktada ve umuma açık iş yerlerinde, 444 personelin katılımıyla "huzur 44" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 4 bin 161 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 1055 araç ile 116 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Kontrollerde ruhsatsız 1 tabanca ve 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 yoklama kaçağına tutanak tanzim edildi, 2 iş yerinde kapalı alanda sigara içmek ve sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tanzim edildi.

Kurallara uymayan 83 araca ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
title