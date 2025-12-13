Malatya'da "huzur 44" uygulaması yapıldı

Malatya'da 444 personelin katılımıyla "huzur 44" uygulaması gerçekleştirildi, trafik kurallarına uymayan 83 araca idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla dün akşam 13 ilçede eş zamanlı olarak 44 noktada ve umuma açık iş yerlerinde, 444 personelin katılımıyla "huzur 44" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 4 bin 161 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 1055 araç ile 116 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Kontrollerde ruhsatsız 1 tabanca ve 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi, 2 yoklama kaçağına tutanak tanzim edildi, 2 iş yerinde kapalı alanda sigara içmek ve sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tanzim edildi.

Kurallara uymayan 83 araca ise idari para cezası uygulandı.