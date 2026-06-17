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Malatya'da Husumet Cinayeti: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Malatya'da Husumet Cinayeti: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde M.G., tartıştığı husumetlisi Y.K.K.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde M.G., tartıştığı husumetlisi Y.K.K.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.G. ile Y.K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.G., evindeki pompalı tüfeği alarak Y.K.K.'ye doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Y.K.K., çevredekiler tarafından otomobil ile Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, buradan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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