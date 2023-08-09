Malatya'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Malatya'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Malatya'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel