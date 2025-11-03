Malatya'da Hemzemin Geçitte Otomobile Lokomotif Çarptı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile, lokomotif çarptı. Otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen Cuma Akbıyık idaresindeki 44 ABR 729 plakalı otomobile, lokomotif çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Cuma Akbıyık ve ismi öğrenilemeyen yolcu, yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA