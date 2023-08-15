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Malatya'da Hekimhan ilçesinde çıkan yangın söndürülüyor

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangın, dağlık ve bahçelik alanda büyük zararlara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bazı evler tahliye edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında dağlık ve bahçelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çok sayıda kayısı ve ceviz bahçelerine zarar verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bazı evler tahliye edildi.

Yangına müdahale çalışmaları sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hekimhan İtfaiye Malatya Güncel Haberler

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