Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı
AA - Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, duvar kırılarak kurtarıldı.
Malatya'da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, duvar kırılarak kurtarıldı.
Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki Çekirdek Pasajı içerisinde bir iş yerinin havalandırma boşluğundan ses geldiğini duyan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 30 dakikalık çalışma sonucu duvarı kırarak kediyi çıkardı.
Kedi, veteriner kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
AA / Yeter Erdine - Güncel