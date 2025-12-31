Malatya'da Haşlanmış Mısır Tezgahı Önünde Bıçaklı Kavga; 1 Ölü 1 Yaralı

1) MALATYA'DA HAŞLANMIŞ MISIR TEZGAHI ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA; 1 ÖLÜ 1 YARALI

MALATYA'da Beyza E.'nin, ailesine ait haşlanmış mısır tezgahı önünde kavga edip, bıçakladığı Sena Nur Doğan (19) öldü, I.D. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza E., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle Senanur Doğan ve I.D. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza E., bıçakla Doğan ve I.D.'ye saldırdı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullandığı değerlendiren bıçakla yakalanan Beyza E., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.