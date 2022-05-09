Malatya'da Haşere ile Mücadele çalışmalar sürüyor!

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Koruma İlaçlama ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen haşere ile kültürel mücadele kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Bir yandan ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yandan mahalle muhtarlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak mahallelerdeki siteleri ziyaret edip vatandaşlara bilgilendirmeler yapıyor.

Özellikle sitelerde bulunan peyzaj alanları, süs havuzlarında üreyen sivrisinek, üvez vb. haşerelerin üreme kaynaklarının tespiti, alanların ıslah edilmesi, bu haşereler ile mücadele yöntemleri ile ilgili site yönetimi ve görevlilerine hazırlanan broşürler verilerek çözüm odaklı bilgilendirmeler yapılıyor. Yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla birlikte site yönetimlerinin alması gereken tedbirler de anlatılarak, vatandaşları rahatsız edecek olan olumsuzlukların ortadan kalkması için çalışmalar yürütülüyor.

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