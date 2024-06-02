Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Arif Leventoğlu (55) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı 44 LE 562 plakalı hafif ticari araç ile Arif Leventoğlu'nun kullandığı 06 BM 3818 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Arif Leventoğlu hayatını kaybetti, A.K., Ö.G. ve A.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title