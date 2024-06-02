Malatya'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı 44 LE 562 plakalı hafif ticari araç ile Arif Leventoğlu'nun kullandığı 06 BM 3818 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Arif Leventoğlu hayatını kaybetti, A.K., Ö.G. ve A.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel