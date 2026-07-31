Malatya'da hafif ticari araçla çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araçla çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İkizce Mahallesi'nde plakası ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen çekici ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA