Malatya'da hafif ticari araçla çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araçla çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araçla çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İkizce Mahallesi'nde plakası ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen çekici ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA