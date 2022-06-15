Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü

AA - Kadir Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çoban öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Ali K. yönetimindeki 02 FZ 629 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan çoban Mehmet Maral'a (84) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Maral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Maral'ın cansız bedeni otopsi için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Mehmet Maral Doğanşehir Tragger Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title