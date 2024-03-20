Malatya'da hafif ticari araç çarpması sonucu 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
M.A. idaresindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç, Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı Çöşnük Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Porğalı'ya (81) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.