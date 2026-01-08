Kale'de seminer düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde milli birlik ve beraberlik, güvenli internet kullanımı ve uyuma programıyla ilgili seminer düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile Kale Belediye Başkanlığı iş birliğinde, kurum amirleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlara seminer verildi.

Kale Belediyesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından terörizm, terör örgütlerinin gençleri hedef alan yöntemleri, milli birlik ve beraberlik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince güvenli internet kullanımı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince de uyuma programı konularında bilgiler verildi.

Seminere, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Emniyet Amiri Murat Yıldırım da katıldı.