Malatya'da Gümrük Kaçağı Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Aramada 22 şişe viski, 2 şişe rakı ve 12 teneke kutu viski bulundu.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Ankara karayolu üzerinde şüphe üzere durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 22 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı viski, 2 şişe gümrük kaçağı rakı, 12 teneke kutu gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Ö.A.N. (46) hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA