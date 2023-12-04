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Malatya'da gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirildi

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Malatya'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 10 kablosuz kulaklık, 21 şarj adaptörü ve 12 akıllı saat ele geçirildi. Şüphelilere kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Malatya'da, polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda cep telefonu ile akıllı saat ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler kent merkezindeki bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 16 Adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 Adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık,21 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 12 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili Ö.F.B. (36) ile M.K.'ye (43) 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Malatya Suç Hukuk 3. Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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