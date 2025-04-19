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Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
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Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi ve İsrail'in saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi.

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Battalgazi ilçesinde Millet Bahçesi'nde bir araya gelenler, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere destek vermek ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na yürüdü.

İsrail'e tepkilerin yer aldığı pankartları taşıyan katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Turgut Özal Aksüt, Gazze'nin ümmetin kalbi olduğunu söyledi.

Aksüt, "Bugün kalbimiz bombalanıyor, susturuluyor. Ama biz bu sessizliğe razı değiliz. Biz susmayacağız çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun çığlığı, bir annenin gözyaşı bir ümmetin vicdanını sarsmaya yeter. Ey ümmet, artık suskunluğunuzu bozun. Dua yetmez, direniş gerekir. Gözyaşı yetmez, ayağa kalkmak gerekir." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Hacı Türkan - Güncel
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