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Malatya'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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MALATYA'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü M.D. yakalandı.

MALATYA'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü M.D. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan firari M.D.'nin kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen firari hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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