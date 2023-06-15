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Malatya'da Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

Malatya'da Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı, jandarma timi tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari cinayet zanlısı, jandarma timi tarafından yakalandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde 12 Haziran Pazartesi günü meydana gelen olayda M.K. ile Ş.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken M.K., Ş.Y.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ş.Y. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, zanlı bölgeden kaçarak uzaklaştı.

M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri ( JASAT) M.K.'yı akrabalarına ait saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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