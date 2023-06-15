Malatya'da Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı, jandarma timi tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.