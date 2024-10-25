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Malatya'da Filistinli Çocuklara Mektup Yazma Etkinliği

Malatya'da Filistinli Çocuklara Mektup Yazma Etkinliği
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Malatya'da düzenlenen etkinlikte, Gazze'deki çocuklara moral vermek amacıyla öğrenci ve aileleri tarafından yazılan mektuplar, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Malatya'da, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Bizde kuşlar filleri yener, Filistinli çocuklara mektup yaz" etkinliği düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi önündeki etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, yazdıkları mektuplarda, Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkati çekti.

Çocuklar, Gazze'deki akranlarına moral vermek amacıyla yazdıkları mektuplarda, İsrail'in saldırılarının sona ermesini diledi, dünyaya barış çağrısında bulundu.

Farklı dillerde barış mesajları içeren dövizler de taşıyan çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Çocukların yazdığı 30 mektup, bölgedeki insani yardım vakıflarının aracılığıyla Filistin'e gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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