Malatya'da 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, FETÖ içerisinde faaliyet yürüten ve üyelikten haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.Ç ile 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ve H.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.