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Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Malatya'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hapis cezasıyla aranan 3 firari, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

MALATYA'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hapis cezasıyla aranan 3 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılan Ö.F.Ç. D.K. ve H.A.'nın kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen firari hükümlüler, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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