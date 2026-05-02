Malatya'da Evinde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan Elanur M. (24), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairede oturan Elanur M.'nin evinden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Elanur M., evinin önündeki özel araçla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı evde olay yeri inceleme ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Sokakta kan izlerine rastlanırken, görgü tanıkları olay öncesi bağrışma sesleri duyduklarını, ardından silah sesi geldiğini ifade etti.

Elanur M., polise verdiği ilk ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği belirtirken, polis kendisini hastaneye götüren araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

