Malatya'da evin çatısına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin evin çatısına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 21 AHC 113 plakalı otomobil, Küçüklü Mahallesi'nde kara yolundan alt seviyede bulunan evin çatısına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan V.K, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel