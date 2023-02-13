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Malatya'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

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Malatya'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Malatya Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Malatya Güncel Haberler

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