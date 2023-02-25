Malatya'da enkazdan 20 gün sonra çıkarılan koyun tedavi edildi Güncel Haberler Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden 20 gün sonra enkazdan çıkarılan koyuna tedavi uygulandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden 20 gün sonra enkazdan çıkarılan koyuna tedavi uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde muhtarlar ve vatandaşların ihbarı üzerine enkaz altından canlı hayvan çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar esnasında depremlerin 20'inci gününde bir ahırın enkazından koyun çıkarıldı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayhan Özdemir ve beraberindeki veteriner hekimler, koyuna serum takarak tedavi uyguladı. Tedaviye karşılık veren koyun bir süre sonra kendine gelerek ot yedi. Ekipler dün de bir enkaz altından koç çıkarmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Doğanşehir Malatya Güncel Haberler

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