Malatya'da enkaz altında kalan kadın 79 saat sonra kurtarıldı
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Malatya'da yıkılan binanın altında kalan kadın 79 saat sonra sağ kurtarıldı.
Malatya'da yıkılan binanın altında kalan kadın 79 saat sonra sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından 2 kişiden ses alan ekipler, buraya yoğunlaştı.
Ekiplerin çalışması sonrasında Nazime Şahin enkaz altından yaralı kurtarıldı.
Şahin, 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel