Malatya'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay Kışlasında engellilere yönelik gerçekleştirilen temsili askerlik törenine Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgenaral Metin Tokel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile diğer ilgililer ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili askerlik uygulaması kapsamında ant içildi.

Tören, mekanik nişancılık yarışmasıyla devam etti.

Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, törende yemin eden engelli gençlere terhis belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Tören, askeri teçhizat ve silah sergisinin gezilmesiyle sona erdi.