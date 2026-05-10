Elektrik direğinden düşüp öldü; olay kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkım bekleyen bir iş yerinin çatısındaki elektrik kablolarını almak için elektrik direğine çıkan 39 yaşındaki hurdacı Hamza Demirel, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkım bekleyen iş yerinin çatısındaki elektrik kablolarını almak için çıktığı bitişikteki direkten düşen hurdacı Hamza Demirel (39) hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde ağır hasar aldığı için yıkım bekleyen bir iş yerinin çatısındaki elektrik kablosunu almak için bitişikteki elektrik direğine çıkan Hamza Demirel, kısa süre sonra dengesini kaybedip düştü. Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Demirel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hamza Demirel'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
