Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Erkenek Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan Halil Coşkun Turşak (53) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Turşak, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Kadir Aydın - Güncel