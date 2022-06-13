Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Erkenek Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan Halil Coşkun Turşak (53) akıma kapıldı. Ağır yaralanan Turşak, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Kadir Aydın - Güncel Doğanşehir Erkenek Malatya Güncel Haberler

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