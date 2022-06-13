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Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Erkenek Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan Halil Coşkun Turşak (53) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Turşak, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Erkenek Malatya Güncel Haberler

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