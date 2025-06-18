Malatya'da Ekmeğin Arasına Uyuşturucu Gizleyen İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Malatya'da, ekmeğin içine yerleştirilmiş uyuşturucu haplar ile ilgili düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, olayla ilgili detayları paylaştı.
Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel