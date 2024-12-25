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Malatya'da Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: 3 Kişi Gözaltında

Malatya'da Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: 3 Kişi Gözaltında
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Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren iki kişi ve onlara yardım eden bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında kulaklıklar ve Wi-Fi cihazları yer aldı.

Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (e-MTSK) sınavlarında kopya düzeneği kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, sınava kopya düzeneğiyle giren D.E. ve G.Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kopya düzeneğinde kullanılan 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Bu kişilere yardım eden E.D. de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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