Malatya'da Düğünde Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Battalgazi ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, gözaltına aldıkları 4 şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramada, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel