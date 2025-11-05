Malatya'da Düğünde Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

Malatya'da bir düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Battalgazi ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, gözaltına aldıkları 4 şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramada, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.