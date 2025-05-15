Malatya'da Drejan Halısı Kesim Töreni Düzenlendi

Malatya'da Drejan Halısı Kesim Töreni Düzenlendi
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen törende, geleneksel yöntemlerle dokunan Drejan halıları kesildi. Törende, geleneksel sanatların korunmasının önemi vurgulandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, Drejan halısı kesim töreni düzenlendi.

Yazıhan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursunda, geleneksel yöntemlerle Drejan halısı dokunuyor.

Yöredeki kadınların asırlardır kök boyalardan ve doğal yünlerden yaptıkları Drejan halısı için kesim töreni yapıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, geleneksel sanatların yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaymakam Osman Kurt da kursiyerlerin dokuduğu halıları inceledi.

Törene, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, kurum amirleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
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