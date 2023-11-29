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Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu üç trafik kazası meydana geldi

29 Kasım 2023 13:37 Son Güncelleme: 13:39 Abone Ol

Malatya'da Ekim ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.