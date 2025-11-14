Malatya'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Malatya'da, Hasan Çakıcı idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen sürücü hayatını kaybetti.
Malatya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Çakıcı idaresindeki 31 VK 224 plakalı tır Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Çakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel