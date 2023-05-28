Malatya'da 'Depremzedeler' Konteynerde Oy Kullanıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen Malatya'da, seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını konteyner kentte kurulu sandıklarda gerçekleştirdi. Malatya'da Cumhurbaşkanı seçimi için 531 bin 620 seçmen 1901 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere sandıklar kuruldu.