MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI - Haberler

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MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmasına başladı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmasına başladı. Deprem sırasında iş yerindeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, dün saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ön hasar tespit çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinde 5.2'lik depremin ardından kentte şu ana kadar en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 44 artçı sarsıntı kaydedildi.

5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, oluşan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte iş yerinde çalışan 6 kişinin dışarı koştuğu anlar yer aldı.

MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

MALATYA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

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