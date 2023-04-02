Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da ağır hasar gören ve bir kısmı çöken Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'ndeki öğretmenevinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle yıkımı yapılan binanın molozları kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara döküldü.

Enkazdan çıkan çelik kasa, polis gözetiminde kurum personelince açılarak içindeki para ve evrak tutanakla kaydedilip muhafaza altına alındı.

Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.