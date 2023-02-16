MALATYA'DA DEPREMDE BİNALARIN YIKILMASI KAMERADA Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da, binaların yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı. KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da, binaların yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği illerden Malatya'da 1154 bina yıkıldı, 1386 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 444 kişi de yaralandı. Depremde bazı binaların yıkılması, güvenlik kameralarına yansıdı. Kentin en işlek noktalarında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binaların sallandığı, bazılarının çöktüğü, vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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