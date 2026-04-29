Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü Bilginler Apartmanının yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 7 kişinin hayatını kaybettiği Bilginler Apartmanının yıkılmasına ilişkin 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki ile sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, depremde 6 katlı binanın sonradan eklenen 4 kat ile terasının yıkıldığını, fenni mesul M.V.S'nin ise ilk 2 katın yapımından sorumlu bulunduğunu belirterek, sanığın beraatına karar verdi.

Heyet, yıkılan katların yapımında sorumluluğu bulunan fenni mesul, şantiye şefi, belediye kontrol memurları hakkında soruşturma açılarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
