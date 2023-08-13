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Malatya'da Deprem Sonrası Vatandaşlar Evlerine Girmeye Korkuyor

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Malatya'da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor. Deprem nöbeti devam ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Malatya'da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.

Malatya'da Yeşilyurt merkezli saat 16.39'da 4.8, 16.40'ta 4.5, 18.18'de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.

Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malatya Güncel Haberler

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