27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı davasında 7 sanığa hapis cezası

Güncelleme:
Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ergün Apartmanı'nın davasında tutuksuz sanıklardan 7'si, 8 yıl 10 ay ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklar arasında belediye görevlileri ve mühendisler bulunuyor.

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde 27 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu tutuksuz 10 sanıktan 7'si, 8 yıl 10 ay ile 13 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Ergün Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan 27 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar için Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar açıklandı.

TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, binanın statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten ile fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş, İbrahim Güngör'ü 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte salonda hazır bulunan Bektaş Berktaş tutuklandı, İbrahim Güngör ve Bedir Özten hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Belediye görevlileri Ahmet Özer, Duran Özdemir ve Berkan Samanlıoğlu'na ise 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Yapı sahibi Yusuf Ertaş ise 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İnşaat mühendisi Basri A., mimar Hasan A. ve inşaat mühendisi Mehmet G. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
