Malatya'da depo yangınında maddi hasar oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da depo yangınında maddi hasar oluştu

AA - Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da depo yangınında maddi hasar oluştu

Malatya'da bir iş hanının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş hanının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi Pamuk iş hanı içerisindeki depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya, Yangın, Hamam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title