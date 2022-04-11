Malatya'da depo yangınında maddi hasar oluştu

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş hanının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi Pamuk iş hanı içerisindeki depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.