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Malatya'da DEAŞ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı

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Malatya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Malatya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün Battalgazi ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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