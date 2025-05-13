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Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği Düzenlendi

Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği Düzenlendi
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İnönü Üniversitesi 50. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği, çocuklara bilimin günlük hayatta nasıl yer aldığını gösteriyor. Etkinlikte fizik ve kimya deneyleri yapıldı.

Malatya'daki İnönü Üniversitesinin 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Eğitim Fakültesi binasında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, şenliğin yarın sona ereceğini söyledi.

Yaşaroğlu, çocukların burada bilimin günlük hayattaki yansımalarıyla karşılaştığını belirtti.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut ile Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültek, fizik ve kimya alanında çeşitli deneyler yaptı.

Şenliğe katılan çocuklar, dikkat ve refleks geliştirici cihazları denedi.

Etkinliğe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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