Malatya'da Çapa Motoru Dereye Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çapa motorunun dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada aracın arkasında oturan Zeynep Şellik ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çapa motorunun dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
S.D. yönetimindeki tarım aracı olarak da kullanılan çapa motoru, Çolak Mahallesi Mezarlığı yakınında dereye devrildi.
Kazada aracın arkasında oturan Zeynep Şellik (30) ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şellik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel