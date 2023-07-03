Malatya'da Çapa Motoru Dereye Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çapa motorunun dereye devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada aracın arkasında oturan Zeynep Şellik ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.