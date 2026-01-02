Haberler

Kale'de "Cami Çocuk Buluşmaları" ödül töreniyle tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Kale İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Cami-Çocuk Buluşmaları' programı, sekiz hafta süren etkinliklerin ardından ödül töreni ile sona erdi. Törende, çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, destek veren isimlere de teşekkür edildi.

Malatya'da Kale İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Cami- Çocuk Buluşmaları" programı ödül töreniyle sona erdi.

Sekiz hafta boyunca devam "Cami-Çocuk Buluşmaları"nın ödül töreni, Kale Merkez Camisi'nde düzenlendi. Her hafta düzenli olarak buluşmalara katılım sağlayan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'ya, hediye ve ikramların temininde destek olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç'e, hayırsever Habil Akkuş ve Hamit Başpınar'a teşekkür etti.

Okumuş, her türlü zorluğa ve kış şartlarına rağmen camiyi gelen çocuklara da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi