Kale'de "Cami Çocuk Buluşmaları" ödül töreniyle tamamlandı

Malatya'da Kale İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Cami- Çocuk Buluşmaları" programı ödül töreniyle sona erdi.

Sekiz hafta boyunca devam "Cami-Çocuk Buluşmaları"nın ödül töreni, Kale Merkez Camisi'nde düzenlendi. Her hafta düzenli olarak buluşmalara katılım sağlayan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Batı'ya, hediye ve ikramların temininde destek olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç'e, hayırsever Habil Akkuş ve Hamit Başpınar'a teşekkür etti.

Okumuş, her türlü zorluğa ve kış şartlarına rağmen camiyi gelen çocuklara da teşekkür etti.