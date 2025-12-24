Haberler

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanık hakim karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da, boşanma aşamasındaki eşi Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren Gazi Kaya'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, sanık, eşiyle karşılaştığını ve korkutmak amacıyla ateş açtığını öne sürdü. Savcılık, sanığın 'kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren, tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gazi Kaya, eşiyle tesadüfen karşılaştığını, korkutmak amacıyla ateş açtığını belirterek beraatını talep etti.

Savcılık sanık hakkında hazırladığı iddianamede "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat 2026'ya erteledi.

Olay

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Selda Kaya boşanma aşamasındaki eşi Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulmuş, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle