Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı Malatya'da okul müdürü, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Malatya'da okul müdürü, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Battalgazi ilçesindeki Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda yaz kursunda öğrenim gören 8 yaşındaki Kasım Alomori'nin nefes alamadığını fark eden arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi. Çocuğun yanına gelen Şekerci, önce sırtına vurduğu çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesinin ardından rahat nefes almaya başlayan küçük çocuk, daha sonra ambulansla kontrol için hastaneye götürüldü. Yaşananlar, okuldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. AA / Güncel Malatya Güncel Haberler

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