Malatya'da bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler

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Malatya'da bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hanımın Çiftliği Mahallesi Battalgazi yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde tüfekle yaralı olduğu tespit edilen Enes Yıldırım'ın (34) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Hanımın Çiftliği, Malatya, Polis, Güncel, Haberler

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